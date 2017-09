Schweizer Gastronomie entdeckt Cyber-Geld: Hier kostet die Currywurst 0.001945 Bitcoin

Wenn es den Gründern von Wurst & Moritz an einem nicht mangelt, dann ist es Selbstüberzeugung. «Wir waren bei der Gründung das erste Social-Media-Restaurant der Schweiz. Wir bleiben auch weiterhin eine digitale Vorreiterin in der Schweizer Gastronomie», schreibt das Restaurant mit Filialen in Zürich und Bern in einer Mitteilung.

Ab sofort kann man die Currywurst bei Wurst & Moritz mit Bitcoins bezahlen. Sie kostet derzeit: 0.001945 Bitcoin. In der Schweizer Währung: 8 Franken.

Darüber hinaus will das Unternehmen mit eigenen Veranstaltungen zu einem Treffpunkt für alle werden, die sich für das Thema Krypto-Währungen interessieren.

Für kleinere Betriebe interessant

«Langfristig werden Krypto-Währungen auch auf Gastronomie-Betriebe einen positiven Effekt haben, sodass zukünftig die Transaktionsgebühren gesenkt werden können», sagt Mitgründer Samuel Manz.

Besonders kleinere Betriebe könnten profitieren, da sie «leider immer noch hohe Gebühren für Kartenzahlungen abliefern müssen».

Internetwährungen kaum verbreitet

Noch steckt das Cyber-Geld jedoch in wenigen Firmenkassen in der Gastronomie. Das zeigt ein Blick auf die Webseite bitcoin-stores.ch. Unter der Rubrik Gastronomie sind gerade einmal sechs Betriebe aufgelistet, die Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptieren.

Wer bei Wurst & Moritz in Zürich jetzt ohne Bitcoins dasteht, muss sich nicht grämen. Bei der Buchprüfungsfirma Ernst & Young (EY) – beim Prime Tower in ein paar Hundert Metern Entfernung – steht ein Bitcoin-Automat. Dort können Mitarbeiter, aber auch Dritte, Schweizer Franken in Bitcoin wechseln und umgekehrt.

Bitcoin-Kurs im Fallen

Aber Vorsicht: Der Kurs des Bitcoins ist hoch volatil. Kostete ein Bitcoin letzte Woche noch über 5000 Dollar, sind es gegenwärtig nur noch 4286 Dollar.

Für den Kursverlust der hauptsächlich in Asien nachgefragten Cyberwährung ist ein Verbot in China verantwortlich: Die Aufsichtsbehörden der Volksrepublik verboten am Montag die sogenannten Initial Coin Offerings (ICO), über die – analog zum Initial Public Offering (IPO), also dem Börsengang eines Unternehmens – neue Cyberwährungen geschaffen werden können. (uro)