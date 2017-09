Im Süden der mexikanischen Hauptstadt wurde am Dienstagabend erneut ein schweres Erdbeben gemessen. Die genaue Stärke des Bebens konnte bislang nicht beziffert werden. Mehrere Erdbebendienste gaben die Stärke 6,8 bis 7,4 an. Einem US-Institut zufolge wurde das Erdbeben unter der Stadt Puebla lokalisiert. Medien berichten von mindestens 49 Toten. Mehrere Menschen sind verschüttet.

Ein Reporter der Deutschen Presseagentur (dpa) berichtete von stark schwankenden Gebäuden in der Hauptstadt und Gasgeruch. Tausende verängstigte Menschen seien auf die Strassen und Plätze geflüchtet.

Mindestens 3,8 Millionen Menschen sind derzeit ohne Strom, teilte der Staatsanbieter CFE am Dienstag via Twitter mit.

Präsident lässt Spitäler evakuieren

Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto hat nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,1 die Evakuierung mehrerer beschädigter Spitäler veranlasst. «Ich habe die Evakuierung aller Kliniken angeordnet, die Schäden davon getragen haben», teilte er am Dienstag bei Twitter mit.

Patienten müssten in andere Spitäler verlegt werden. Auch der internationale Flughafen bleibt vorerst weiter geschlossen, das Beben hat offensichtlich schwere Schäden an hunderten Gebäuden in den Bundesstaaten Morelos, Puebla und in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt verursacht.

Am Jahrestag des Erdbebens von 1985

Das heutige Erdbeben ereignete sich am Jahrestag des schweren Erdbebens in Mexiko im Jahre 1985. Am 19. September vor 32 Jahren erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,1 das Land. Damals starben fast 10'000 Menschen, die Hauptstadt wurde besonders stark getroffen.

Erst am 7. September wurde Mexiko von einem schweren Erdbeben der Stärke 8,2 getroffen. Bei der Jahrhundert-Katastrophe starben rund 100 Menschen, mehrere Nachbeben folgten.

Mexiko befindet sich in einer der weltweit aktivsten Erdbebenzonen. Der Grossteil der Landmasse liegt auf der sich westwärts bewegenden nordamerikanischen Erdplatte. Unter diese schiebt sich die langsam nach Nordosten wandernde Cocosplatte. Der Boden des Pazifischen Ozeans taucht so unter die mexikanische Landmasse ab. Das führt immer wieder zu Erschütterungen an der Südküste Mexikos. (pma)