Sechs Monate Gefängnis: Schweiz-Türke (32) wegen Terror-Unterstützung verurteilt

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat den Schweiz-Türken Ümit Y. (32) zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Der Mann hatte Propaganda für eine verbotene radikal-islamistische Organisation betrieben und mehrere Menschen zu bekehren versucht.

Verurteilt wurde der Angestellte einer privaten Sicherheitsfirma wegen Verstössen gegen das Verbot der Gruppierungen Al-Kaida und Islamischer Staat (IS) sowie mit ihnen verwandten Organisationen. Seine Taten verübte er in der Schweiz, in Italien und in der Türkei.

Von seiner Freiheitsstrafe muss Ümit Y. sechs Monate absitzen. Die restlichen zwei Jahre wurden bedingt ausgesprochen, bei einer Probezeit von drei Jahren, wie dem Urteil des Bundesstrafgerichts zu entnehmen ist. Zudem muss er gemäss Urteil Verfahrenskosten von insgesamt rund 133'000 Franken übernehmen.

Abgekürztes Verfahren

Die Verhandlung gegen den 32-Jährigen am Bundesstrafgericht wurde im abgekürzten Verfahren geführt; der Beschuldigte hatte die in der Anklage gegen ihn erhobenen Vorwürfe anerkannt. Das Gericht hiess am Freitag das Strafmass gut, auf das sich die Bundesanwaltschaft und der Angeklagte verständigt hatten.

Von Januar 2014 bis Februar 2017 hatte Ümit Y. laut Anklage in Lugano und den italienischen Städten Como und Reggio Emilia Propaganda für die damalige Al-Nusra-Front betrieben und mehrere Personen von deren Ideologie zu überzeugen versucht. Dabei hatte er gemäss Anklage eine «indoktrinierende und radikalisierende Rolle» inne.

Er half Kämpfern, in den Dschihad zu gehen

Zudem half er 2015 von Lugano und der Türkei aus zwei Männern, ins syrisch-irakische Kriegsgebiet zu gelangen. Dies tat er laut der Anklage im Wissen, dass die beiden Männer sich der Terrormiliz IS anschliessen wollten.

Der in Lugano wohnhafte Mann war im Februar im Rahmen einer Anti-Terror-Aktion im Tessin festgenommen worden. Dabei war auch eine Moschee durchsucht worden. Dort erfolgte aber keine Festnahme. (SDA/noo)