Sein drittes Kind? Kim Jong Un ist wieder Papa geworden

Die Ehefrau des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un (33), Ri Sol Ju (27), hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Das berichtet das russische Onlineportal «sputniknews» unter Berufung auf die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

«Vermutlich hat Ri Sol Ju im Februar das dritte Kind geboren», so die Quelle. Während neun Monaten im Jahre 2016 erschien die nordkoreanische First Lady nicht in der Öffentlichkeit, stellte die Agentur fest.

Kim Jong Un und die Sängerin Ri Sol Ju sollen 2009 geheiratet haben. 2010 und 2013 kamen laut Yonhap ihre ersten zwei Kinder zur Welt. Der ehemalige US-amerikanische Basketballspieler Dennis Rodman (56), der 2013 und 2014 mehrmals Nordkorea besucht hatte, teilte mit, dass das zweite Kind ein Mädchen namens Ju Ae sei. Die Namen und das Geschlecht der anderen Kinder sind unbekannt. (gf)