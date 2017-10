Selbstunfall in Unterägeri ZG: BMW müde, BMW schlafen!

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag (17. Oktober 2017), kurz vor 13:00 Uhr, in Unterägeri ZG. Eine 32-jährige Frau beabsichtigte auf der Höhe der Zugerstrasse 11 nach rechts indie Zugerstrasse einzubiegen und in Richtung Zug zu fahren. Dabei geriet sie rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Stein. Das Auto kippte und kam auf der Seite liegend auf der Fahrbahn liegen. Die genaue Unfallursache wird abgeklärt.

Die 32-jährige Fahrzeuglenkerin und zwei 4-jährige Kinder wurden zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.

Während der Sachverhaltsaufnahme musste der Verkehr auf der Zugerstrasse im Bereich der Unfallstelle einspurig geführt werden. (jmh)