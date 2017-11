Sie klaut im Uber und macht sich darüber lustig: Diebin (18) im BH stiehlt Chauffeur das Trinkgeld

Schamlos! Gabrielle Canales (18) blickt in die Kamera, die ein Uber-Fahrer in New York installiert hat – und greift in die Kiste mit den Trinkgeldern, die Passagiere hinterlassen haben. Dann öffnet sie schnell die Türe und verschwindet.

Fahrer Mohammed H. Bhuiyan bemerkt zu spät, dass etwas nicht stimmt. Er drückt auf die Hupe und steigt dann aus, um der Gruppe zu folgen. Das Video ist bereits im August entstanden, ging jedoch erst jetzt viral.

«Nur fünf Dollar»

Schnell wurde die Diebin, die nur einen BH zu tragen scheint, identifiziert: Gabrielle Canales macht sich jedoch über die Welle der Empörung lustig, die danach über sie hereinbrach. Sie postet Artikel über sich auf ihrem Instagram-Profil und sagt laut «Mirror», dass es «nur fünf Dollar» gewesen seien. Diese habe sie dem Fahrer zurückgegeben.

Auch ein Bild, auf dem sie in ein Cookie-Glas greift, veröffentlichte sie. Damit ist nun Schluss: Sowohl Uber wie auch Instagram haben die diebische Elster auf ihren Plattformen gesperrt.