Sie scheiterten kläglich: Trump-Fans stellen US-Zeitung Fake-News-Falle

Eine konservative Organisation in den USA versuchte, der «Washington Post» eine erfundene Geschichte unterzujubeln. Ihr Ziel: Das ganze später als Falschmeldung zu enthüllen und damit zu beweisen, dass die Redakteure der «Washington Post» voreingenommen sind. Die Zeitung schöpfte Verdacht und drehte den Spiess um. Am Montag ging sie damit an die Öffentlichkeit.

So versuchte man die Journalisten davon zu überzeugen, dass der konservative Roy Moore im Jahr 1992 eine 15-Jährige geschwängert und diese danach zu einer Abtreibung gezwungen habe.

Hinter dem Täuschungsversuch steckt die Organisation Project Veritas, die nach eigenen Angaben mit Undercoveraktionen «gegen linke Gruppen und Mainstream-Medien» vorgeht. Deren Gründer, James O'Keefe, war im Jahr 2010 verurteilt worden, weil er sich mit einer falschen Identität Zugang zu einem Regierungsgebäude verschafft hatte. Im Jahr 2009 machte sich O'Keefe, der auch schon fürs rechtsextreme Portal Breitbart tätig war, für eine Schmutzkampagne gegen ein Hilfswerk als Undercover-Zuhälter lächerlich.

Recherchen lassen die Frau auffliegen

Zum aktuellen Fall: Am 10. November meldet sich die 41-jährige Jaime T. Phillips bei der «Washington Post»: Sie habe brisante Informationen zum Politiker Roy Moore. Genau einen Tag, nachdem die Zeitung einen sorgfältig recherchierten Artikel über sexuelle Übergriffe Moores auf eine 14-Jährige veröffentlicht hat.

Philipps erzählt einer «Post»-Redakteurin, dass sie im Alter von 15 Jahren eine «geheime» Sex-Beziehung mit Roy Moore gehabt habe. Phillips bittet die Reporterin wiederholt, ihr zu versichern, dass ihre Geschichte «das Ende von Moores Karriere» bedeuten würde. Diese geht aber nicht darauf ein.

Als die «Post»-Journalisten die Informantin nach dem Treffen genauer unter die Lupe nehmen, stossen sie auf Ungereimtheiten. Ein Anruf beim angeblichen Arbeitgeber zeigt: Dort ist niemand mit diesem Namen tätig. Gleichzeitig finden die Journalisten einen Online-Spendenaufruf. Dort schreibt Jamie Phillips, sie habe einen Job bei einem konservativen Medienunternehmen gefunden, bei dem sie die «Lügen und die Täuschungen» der linken Mainstream-Medien bekämpfen werde.

Phillips flieht nach Konfrontation aus Lokal

Bei einem erneuten Treffen geht die «Washington Post» auf Konfrontationskurs. Die Reporterin zeigt Phillips einen Ausdruck des Spendenaufrufs. Diese windet sich, erfindet eine Kontaktperson bei einer New Yorker Zeitung und bricht dann das Gespräch unvermittelt ab: «Ich glaube, ich möchte das Ganze jetzt beenden. Ich werde keine weiteren Fragen beantworten». Phillips steht auf und verlässt das Lokal.

Wenig später sehen «Post»-Reporter, wie die Frau die Räumlichkeiten des berüchtigten Project Veritas betritt. Daraufhin beschliessen sie, die Geschichte zu veröffentlichen.

Leiter des Project Veritas, James O'Keefe, bestätigt die Sache nach der Veröffentlichung der «Washington Post» weitgehend: «Nach Monaten der Undercoverarbeit wurde die Identität unseres investigativen Journalisten enthüllt», schreibt er. Jedoch hätte man die Geschichte schon und sei jetzt nur noch auf Spenden angewiesen, um das Videomaterial auszuwerten.

Washington Post bricht Vertraulichkeitsvereinbarung

Ungewöhnlich ist, dass die «Washington Post» die Vereinbarung gebrochen hat, wonach die geführten Gespräche vertraulich gewesen waren: «Wir halten uns immer an diese Vereinbarung. Hier wurde sie jedoch von der anderen Seite mit bösen Absichten eingegangen», sagt der Chefredakteur Martin Baron dazu.

Statt die «Washington Post» als Fake News zu entlarven, hat das Project Veritas mit ihrem Versuch das Gegenteil bewiesen. Nämlich, dass sorgfältige Journalisten bei der Zeitung arbeiten, die sich nicht so einfach täuschen lassen.