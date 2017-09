Sie tränt nun violett: Model erblindet, weil sie ihr Auge tätowierte

Die 24-Jährige Cat Gallinger wollte ein ungewöhnliches Tattoo - und warnt nun davor, es ihr nachzumachen.

Die Australierin hatte geplant, ihre Augäpfel violett zu färben. Ein sogenanntes «Scleral Tattoo». Doch die Operation ging gehörig schief und liess das Model vorübergehend erblinden. Zusätzlich tränte sie violett, wie sie in einem Facebook-Post erklärte, mit dem sie potenzielle Nachahmer vorwarnen will: «Seid bitte vorsichtig, von wem ihr euren Körper verbessern lasst und informiert euch im Voraus. Ich möchte nicht, dass so etwas irgend jemand anderem passiert.»

Seit der Operation hat sich der Zustand ihres Auges leicht verbessert. Doch Ärzte gehen davon aus, dass Gallinger ihr frühere Sehstärke nie wieder erlangen wird.

Beim Scleral-Tattoo wird der sichtbare Teil der weissen Augenhaut eingefärbt, indem mit einer Nadel rund 40 Mal Farbe reingestochen wird. Komplikationen treten sehr häufig auf, weshalb Ärzte stark davor abraten, eine solche Operation durchzuführen.