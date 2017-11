Sie waren am Bahnhof Basel SBB bei eisiger Kälte im Einsatz: So räumen die Arbeiter den entgleisten ICE

BASEL - Am Mittwochabend legte ein entgleister ICE am Bahnhof Basel SBB den Schienen-Fernverkehr lahm. In der Nacht auf Donnerstag folgte ein Grosseinsatz der Bahnarbeiter bei eisiger Kälte. BLICK war vor Ort.

