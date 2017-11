Singapore-Airlines-Flieger geschwärzt: Schleppfahrzeug beschädigt Boeing 777

Bevor der Flieger der Singapore Airlines am Mittwochmorgen von Singapur nach Hongkong fliegen sollte, wurde er in der Nacht von seinem Standplatz zum Gate gezogen.

Doch plötzlich fing das Schleppfahrzeug an zu brennen. Das Feuer konnte zwar rasch gelöscht werden, doch die Boeing 777 wurde stark in die Mitleidenschaft gezogen. Der Rumpf des Fliegers wurde vom dicken Rauch so schwarz, dass er jetzt repariert werden muss, berichtet die «Straits Times».

Verletzt wurde niemand. Denn die Reisenden waren zum Zeitpunkt des Unglücks noch nicht an Board. Der Flughafenmitarbeiter im Cockpit konnte sich über eine Notrutsche in Sicherheit bringen. (man)