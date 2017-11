So begründet Richterin mildes Urteil gegen Luxus-Betrügerin: «Es war erschreckend einfach, ans Geld zu kommen»

Bei der Berner Jugendanwaltschaft in Biel BE scheint nichts unmöglich. Sabine R.* (41) konnte sieben Jahre lang 650’000 Franken Steuergelder veruntreuen. Die frühere Rechnungsführerin fälschte die Zweitunterschriften ihrer beiden Vorgesetzten auf über 200 Postchecks.

Sie flog erst auf, als die kantonale Finanzkontrolle letztes Jahr die Bücher in Biel genauer anschaute. Vorher waren die Kontrollen stets angekündigt – wenn es überhaupt solche gab. So hatte Sabine R. stets Zeit im Voraus, um die Bilanzen zu schönigen.

Kaufsucht als Erklärung

Nun steht die Finanzfrau wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung vor dem Wirtschaftsstrafgericht in Bern. Gestern kommt sie durch den Personaleingang, obwohl sie fristlos entlassen wurde, als der Betrug aufflog. Gestanden hat sie alles. Ihre Erklärung lautet: Kaufsucht! «Ich konnte nicht mit Geld umgehen. Es war wie ein Rausch. Ich stopfte seelische und finanzielle Löcher.»

Sabine R. verprasste das Geld für Luxusgüter: teure Uhren, Taschen und italienische Designer-Mode. Bei einer Hausdurchsuchung wurden Dutzende Kleider der Edel-Marken Cavalli, Missoni und Valentino beschlagnahmt. Sie bricht zusammen, als alles auskommt.

Die zweifache Mutter gibt ihrem Elternhaus eine Schuld: «Für mich war Geld gleich Emotionen. Das lernte ich von meiner Mutter. Sie gab mir immer viel Geld.» Auch ihre Arbeitsstelle sei mitverantwortlich: «Ich war so allein in diesem Job. Alle haben sich auf mich verlassen.»

Viel Verständnis – von der Staatsanwältin

Die Staatsanwältin zeigt viel Verständnis: «Sie flüchtete in Konsum, um von privaten Problemen abzulenken.» Ein Delikt in den eigenen Reihen sei zwar unschön. Aber: Es sei wohl auch sehr simpel gewesen, sich in der Behörde zu bereichern.

Sabine R. einigte sich mit dem Kanton, die 650'000 Franken zurückzuzahlen, sofern sie über das nötige Geld verfügt. Ihr Wunsch: «Ich möchte irgendwann wieder berufstätig sein.»

Die Luxus-Betrügerin kassierte 24 Monate bedingt – mit einer Probezeit von zwei Jahren. «Die Strafe liegt im untersten Bereich des Möglichen», sagt die Richterin. Sie konstatiert: «Es war erschreckend einfach, an das Geld zu kommen.»