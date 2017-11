So heftig wütet der Sturm: Umgestürzte Bäume, Hagel, Schnee, Kursschiffe in Not

Es stürmt und wütet über die Schweiz. Der Sonntag zeichnet sich durch peitschenden Wind, Hagel und Regen aus. Teilweise konnten sogar Orkanböen, mit bis zu 143 Stundenkilometer gemessen werden, wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt.

Und das hat Folgen: Eine Tanne in Freienbach SZ stürzt auf eine Strasse. Dort will gerade Leser-Reporter Marco da Silva mit seinem BMW einbiegen. Er ist mit seiner Frau und seiner Tochter unterwegs. «Wir hatten unglaubliches Glück. Der Baum ist direkt auf die Strasse gekracht», sagt er zu BLICK.

Auch die andere Tanne, nahe der Strasse, steht schief, droht jeden Moment umzukippen. «Das ist ein Risiko gewesen. Deswegen habe ich der Feuerwehr gesagt, dass sie den gleich umhauen sollen, bevor noch schlimmeres passiert.»

Die S-Bahn-Strecke Bern-Schwarzenburg war von Mitte Nachmittag an und bis gegen 20 Uhr unterbrochen. Grund war ein zwischen Köniz und Schwarzenburg umgestürzter Baum, wie die Bahnverkehrsinformation mitteilte.

Kein Baum, dafür ein Gerüst im Kanton Luzern. Dort drückt der Wind ein mobiles Bau-Gerüst ins Luzerner Kantonsspital Wolhusen. Zuvor stand das Gerüst einige Meter vom Spital entfernt. Doch der Sturm haut die Konstruktion gegen die Fassade des Spitals.

Neben dem heftigen Wind, regnet es vielerorts in Strömen. Aber nicht nur das: In Bern kommen Hagelkörner vom Himmel runter. Und das nicht zu knapp. Die Strassen sind in kurzer Zeit mit einer leichten Schneeschicht bedeckt.

Aber nicht nur der Schnee, auch der Regen ist tückisch für die Autofahrer. Dies bekommt ein junger Lenker am Sonntagmorgen zu spüren. Er überholt am frühen Sonntagmorgen bei strömenden Regen auf der A 3, Höhe Bilten GL. Dabei verliert die Kontrolle über sein Auto, kommt von der Strasse ab und überschlägt sich mehrfach.

Nicht nur die Autofahrer, auch die Schifffahrt ächzt unter dem Wetter. Über dem Vierwaldstättersee stürmt es heftig. Das bekommt die MS Gotthard beim Anlegen zu spüren. Mit Ach und Krach schippert die MS Gotthard in den Hafen, schrammt mit zu viel Tempo an dem Beton-Steg vorbei. Die Folge: Das Schiff verliert die Hälfte ihres schmückenden Gesichts am Bug. Auf dem Bodensee wurde der Fährbetrieb zwischen Romanshorn TG und Friedrichshafen (D) wegen der starken Winde eingestellt.

Auch den Flugverkehr brachte der Sturm etwas durcheinander. Der Genfer Flughafen meldete ab dem späten Sonntagnachmittag Verspätungen von bis zu drei Stunden. Drei Flüge wurden umgeleitet und einer annulliert. Der Grund seien heftige Querwinde, sagte ein Flughafensprecher.



In Zürich mussten zwei Flugzeuge für die Landung nach Genf und nach Stuttgart ausweichen, wie ein Sprecher sagte. Umgekehrt sei wegen des Sturms ein Flug mit Ziel Genf nach Zürich ausgewichen.

Und: In den St. Galler Dörfern Bad Ragaz, Pfäfers und Vättis fiel am Sonntagnachmittag rund eine Stunde lang der Strom aus. Orkanartige Böen hätten eine Freileitung beschädigt und Leiterseile aus ihrer Verankerung gerissen, teilten die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG mit. Eine herunterhängende Freileitung blockierte vorübergehend eine Strasse. (jmh/SDA)