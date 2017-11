So sieht das neue Ladenkonzept von Coop aus: Chäs-Hüsli und eigene Wursterei

Der Detailhändler Coop frischt seine Grossfilialen auf. Der erste Megastore öffnet am 15. November in Seewen SZ seine Pforten. Das neue Ladenkonzept kommt deutlich edler daher. Und wartet mit Details auf, die man so noch in keinem anderen Laden in der Schweiz gesehen hat.

So bietet Coop etwa 200 Käsespezialitäten – die meisten aus der Region – in einem speziellen Chäs Hüsli an, das vom Rest des Supermarktes abgetrennt ist. Der Grund: «Käse mag es bei der Lagerung gern mild und feucht. 15 Grad Lufttemperatur und 90 Prozent Feuchtigkeit stellen ideale Voraussetzungen dar», sagt Patrick Häfliger, Leiter der Coop Genossenschaft Region Nordwestschweiz-Zentralschweiz-Zürich zu BLICK.

16 Grad und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit

Auch Weinliebhaber kommen in den Megastores, die nach dem Ladenkonzept 2025+ umgebaut werden, auf ihre Rechnung. Edlere Tropfen werden neu in einem begehbaren Glas-Kubus mit Beratung angeboten. Häfliger erklärt: «Bei einer konstanten Temperatur von 16 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent behalten die Weine ihren Geschmack bei.»

Die erste Filiale des neuen Konzepts in Seewen hat auch eine eigene Hausbäckerei. Kaffeebohnen werden vor Ort frisch geröstet. Und in der hauseigenen Wursterei wird Fleisch aus der Region vor Ort zu Würsten verarbeitet. «Jeder Wurst ist so ein Einzelstück», sagt Häfliger.

Kühlregale weniger hoch

Auch bei der Einrichtung wartet der Grossverteiler mit Neuerungen auf. So sind die Kühlschränke statt heute 2,2 Meter nur noch 2 Meter hoch. So sollen auch die ganz oben platzierten Artikel besser erreichbar sein. In der Filiale stehen Sitzbänke, die in Behindertenwerkstätten hergestellt wurden. Und der Boden besteht aus Onsernone-Granit aus dem Vergeletto-Tal im Tessin.