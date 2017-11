So sparen US-Konzerne Millionen: Die Steuertricks von Apple und Nike

Apple ist an der Börse der wertvollste Konzern der Welt. Steuern zahlt der iPhone-Hersteller aber nur ungern, wie das Datenleck «Paradise Paper» zeigt: So wollte sich Apple im Frühjahr 2014 zusichern lassen, auf der britischen Insel Jersey keinerlei Steuern zahlen zu müssen, wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt. «Ist es möglich, eine offizielle Bestätigung der Steuerbefreiung zu bekommen, und kostet das etwas?», soll Apple über eine amerikanische Anwaltskanzlei beim Offshore-Dienstleister Appleby nachgefragt haben – bevor Tochterfirmen von Apple ihre Geschäftssitze auf die Insel verlagerten.

Laut der Zeitung führte Appleby zwei irische Apple-Firmen mit Geschäftssitz auf Jersey. Der dortige Steuersatz für Unternehmen: 0 Prozent. Im jetzt abgelaufenen Geschäftsjahr hat Apple auf Gewinne von 44,7 Milliarden Dollar ausserhalb der USA nur 1,7 Milliarden Dollar Steuern gezahlt – 3,7 Prozent. Apple betonte, sich an alle Gesetze zu halten. «Wir sind der grösste Steuerzahler der Welt», prahlt ein Sprecher gegenüber der Zeitung.

So drückt Nike seine Gewinne

Mit Tricks drückt sich auch Sportartikelhersteller Nike vor Steuerzahlungen in Milliardenhöhe. Laut der Zeitung gründete der Konzern zuerst zahlreiche Offshore-Firmen auf Bermuda. Dort hält der Konzern Lizenzrechte wie das berühmte Nike-Logo. Und so funktionierts: Nike-Niederlassungen zahlen Hunderte Millionen Euro an diese Briefkastenfirmen, damit sie die Markenrechte nutzen dürfen. Das wiederum drückt weltweit die Gewinne massiv – und so auch die Steuerlast.

Die geleakten Daten zeigen zudem, dass Nike 2014 diese Praxis in die Niederlande verlagerte. Der Konzern drückte damit offenbar seine Steuerrate von 35 Prozent um das Jahr 2002 auf heute 13 Prozent. Und häufte laut der Zeitung in den Steueroasen Gewinne von mehr als zwölf Milliarden Dollar an, die kaum besteuert wurden.

In der Schweiz liefert der weltgrösste Sportartikel-Hersteller kaum Gewinnsteuern ab, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. So habe die Nike Schweiz GmbH 2015 laut Steuerausweis einen Reingewinn von 1,3 Millionen Franken erzielt, was laut Online-Steuerrechner eine Steuersumme von 360'000 Franken ergibt. Allerdings: Laut Branchenexperten verkauft Nike hierzulande Waren im Wert von über 100 Millionen. Rechnet man mit der Marge, die Nike 2015 global erreichte, müsste der Konzern laut Zeitung bei 100 Millionen Umsatz im Schweizer Markt 14,3 Millionen Gewinn vor Steuern verbucht haben.