So strahlt der Sommer weiter: Tipps gegen den Hudelwetter-Frust

Wer die Sommer-Erinnerungen aktiviert, holt das Feriengefühl-Gefühl zurück, sagt Stefanie Birrer (37), Arbeitspsychologin bei Morgenthaler Consulting. Die kühleren Abende bieten sich an, um sich die Sommer- und Ferienfotos anzusehen – am besten an einem Samstagabend gemeinsam mit den Ferien-Gschpänli bei einem Erinnerungsessen beim Griechen, Italiener oder Spanier. Oder man kocht zusammen ein Essen, das an den Urlaubsort erinnert: Griechischen Salat, Gambas mit Knoblauch oder Spaghetti alle vongole.

Die Schweizer sind Reiseweltmeister und mit ihren Ferien noch zufriedener als mit ihrem Sexleben. Da liegt es nahe, sich am Wochenende an den Computer zu setzen und sich ein neues Ferienziel für die Zukunft auszusuchen. Am besten einen Kurztrip. Denn der hat denselben Erholungswert wie ausgiebige Ferien, sagt Birrer. Und die Vorfreude hilft über den Trübsinn hinweg.

Einen Film angucken, der in einer spektakulären Feriengegend spielt. Vielleicht «A Bigger Splash». Der Erotik-Thriller mit Ralph Fiennes und Tilda Swinton spielt auf der Insel Pantelleria bei Sizilien, eine wunderbare Kulisse. Und «Der talentierte Mr. Ripley» nach dem Patricia-Highsmith-Krimi mit Matt Damon und Gwyneth Paltrow zeigt herrliche Bilder von Ischia.

Wer lieber liest, besorgt sich den Krimi «Lost in Fuseta» von Gil Ribeiro (Kiepenheuer & Witsch, Ex Libris, 16.70 Fr.). Der Hamburger Kommissar Lost, ein recht seltsamer Vogel, löst einen Fall an der Algarve. Die Story ist spannend. Vor allem aber sind Landschaft und Leute so plastisch beschrieben, dass man sofort einen Flug ins sonnige Portugal buchen möchte.