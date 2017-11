So trauern Musiker und Fans um Malcolm Young (†64): «Er war eine Inspiration für uns alle»

Grosse Trauer um Malcolm Young (†64). Der Mitbegründer der legendären Rockband AC/DC starb am Samstag im Kreis seiner Familie, wie die Band auf ihrem Facebook-Profil mitteilte. In den Kommentaren zum Post kondolieren die Fans der australischen Rocker tausendfach. Schon eine Stunde nach der traurigen Nachricht sammelten sich über 20'000 Botschaften. «Mein herzliches Beileid, Angus», so ein Fan, «dein Bruder war etwas Besonderes.» Und ein anderer schreibt: «Danke für alles, was du AC/DC und deinen Fans in den letzten Jahrzehnten gegeben hast.»

Auch auf Twitter ist die Anteilnahme von Fans und Musikerkollegen gross. Young sei Mitbegründer der «besten Rockband der Welt», findet Ozzy Osbournes Gitarrist Gus G. Und US-Schlagzeuger Mike Portnoy (Dream Theater) schreibt: «Einer der besten Gitarristen aller Zeiten.» Mark Fox, Sänger der Schweizer Hard-Rock-Band Shakra, übermittelt auf Facebook ebenfalls einen letzten Gruss an den Musiker: «Wir ziehen den Hut vor dir.»

«Er war eine Inspiration für uns alle»

Auch Krokus-Frontmann Chris von Rohr (66) würdigt die Gitarren-Legende. Er sagt gegenüber BLICK: «Dieser unglaubliche Riffschmied zeigte der Rockwelt, wie man mit wenigen Akkorden eine ganze Stilrichtung prägen kann. Er war eine Inspiration für uns alle. Gerne erinnere ich mich an gemeinsame Kickerturniere, die wir in London austrugen. Malcom war eher der in sich gekehrte, knorrige Typ hatte aber jede Menge kantigen Mutterwitz.»