Spass für Gamer und Hilfe für Schlaganfall-Patienten: Dieses Schweizer Start-up kriegt DiCaprios Millionen

Es ist bekannt, dass Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (42) gerne in vielversprechende Start-ups investiert. Jetzt kommt auch eine Lausanner Jungfirma zum Handkuss: DiCaprio vertraut Mindmaze, das 2012 als Spin-off der ETH Lausanne entstand, seine Millionen an. Firmenboss ist der Inder Tej Tadi, der zuvor seinen Master in Computergrafik an der Hochschule gemacht hatte.

Mindmaze unterstützt Schlaganfall-Patienten bei der Therapie mit einem Programm, das Körper- und Gesichtsbewegungen misst und auf einem Bildschirm darstellt. Es soll die Therapie auflockern. Das Verfahren kommt schon in 50 Spitälern in sieben Ländern zum Einsatz.

Ein anderes wichtiges Produkt der Firma sind VR-Brillen: Sie sollen auch Gamern zu mehr Spass beim Zocken verhelfen, wie das Fachportal «Startupticker» schreibt.

DiCaprio ist «begeistert von den Möglichkeiten»

DiCaprio dazu: «Ich bin begeistert von den Möglichkeiten der Technologie und dessen Potenzial, eine treibende Kraft der Medien- und Unterhaltungsindustrie zu werden.»

Wie viel genau der Superstar investiert, ist nicht bekannt. Die Öffentlichkeit weiss bloss, dass im letzten Jahr 100 Millionen Dollar an Investitionen in die Lausanner Jungfirma geflossen sind. Mindmaze gilt als sogenanntes Einhorn, ist also ein schnell wachsendes Tech-Unternehmen, dessen Wert bereits auf über eine Milliarde geschätzt wird. (kst)