«Spassbremsen-Initiative»Volksinitiative «Freier Sechseläutenplatz» von Zürcher Gemeinderat abgelehnt

Sollen auf dem Sechseläutenplatz in der Stadt Zürich an 65 oder 180 Tagen bewilligungspflichtige Events stattfinden? Zwischen diesen Zahlen können die Stimmberechtigten an der Urne wählen. Denn das Zürcher Stadtparlament hat sich am Mittwochabend mit der Volksinitiative «Freier Sechseläutenplatz» und dem Gegenvorschlag des Stadtrates befasst.

vor 40 Minuten , Aktualisiert vor 34 Minuten 1 Reax

