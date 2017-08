Spiessrutenlauf für Thurgauer Regierungsrat: Buhrufe und eine Entschuldigung

Für den Thurgauer FDP-Regierungsrat Walter Schönholzer (51) muss es sich anfühlen wie ein Spiessrutenlauf. Das Versagen im Fall Ulrich K.* (49) aus Hefenhofen TG und das offenbar gezielte Wegschauen bei rechtskräftigen Tierhalteverboten auf anderen Höfen (BLICK berichtete exklusiv) stellen seinem Departement ein miserables Zeugnis aus.

Regierung entschuldigt sich

Heute kündigte Schönholzer vor den Mitgliedern des Kantonsparlaments eine umfangreiche Untersuchung mit Sachverständigen von ausserhalb an: «Es ist nun die Aufgabe von uns allen, gemeinsam mit den zuständigen Ermittlungsbehörden und der externen Untersuchungskomission die Hintergründe dieses extremen Falles schonungslos aufzudecken.» Dieses Vorgehen solle auch helfen, allfällige System- und Vollzugsmängel im Veterinäramt zu erkennen und aufzudecken. Zuvor hatte sich Schönholzer vor der Legislative zu entschuldigen versucht: «Der Regierungsrat bedauert, dass es so weit gekommen ist. Rückblickend würden wir wohl einiges anders machen!»

Sein Dank gelte der mutigen Frau, die den Fall Hefenhofen ins Rollen gebracht habe. Dass die ihm unterstellten Beamten solche gravierenden Missstände nicht gesehen und den Fall wohl jahrelang verschleppt hatten, erwähnte er nicht.

BLICK-Frage bleibt unbeantwortet

Später stellte sich Schönholzer an einer improvisierten Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Er machte dabei keine genauen Angaben zu der Zusammensetzung der Untersuchungskommission. Die Frage von BLICK, ob und wie Kantonstierarzt Paul Witzig (62) in der Untersuchung eingesetzt wird, wollte der Regierungsrat auch auf mehrmalige Nachfrage nicht beantworten.

Ebenfalls machte Schönholzer keine Angaben, wie viele andere Höfe im Kanton sich über ein rechtskräftiges Tierhalteverbot hinwegsetzen. BLICK hatte einen Fall publik gemacht, in der ein Kuhbauer trotz zwei Bundesgerichtsurteilen nicht aus dem Verkehr gezogen wurde. Der Betrieb auf seinem Gammelhof läuft ungestört weiter. Alex Frei, CVP-Kantonsrat und Gerichtspräsident, ärgert sich darüber: «Das ist doch eine Farce! Dann muss man auch nicht vor Bundesgericht, wenn man sich im Nachhinein über diese Entscheide hinwegsetzt!»

Vorstösse zum Tierskandal häufen sich

Freis Ratskollege Kurt Egger, der Präsident der Thurgauer Grünen, behält sich vor, auch einen Vorstoss zur Einrichtung einer Sonderkommission in der Geschäftsprüfungskommission einzureichen. Denn anders als andere Kantone kennt der Thurgau keine Handhabe für eine Parlamentarische Untersuchungskommission. Im Kantonsparlament wurden fünf Vorstösse eingereicht, die im Zusammenhang mit dem Tierskandal stehen. Neben den möglichen Verfehlungen der Behörden stehen darin auch die Krisenkommunikation und der Umgang mit Medien im Vordergrund. Journalisten hatten zusammen mit der Öffentlichkeit die Verantwortlichen überhaupt erst zum Handeln gezwungen.

Demonstration vor dem Rathaus

Für Walter Schönholzer endete der unangenehme Gang an die Kantonsratssitzung mit einer öffentlichen Schmach. Vor dem Frauenfelder Rathaus musste er an rund 40 Demonstranten vorbei, die seinen Rücktritt forderten. Zuvor hatte Schönholzer noch im Saal gesagt: «Ich wurde als Regierungsrat gewählt, um meinen Beitrag zum Wohle dieses Kantons, seiner Bürgerinnen und Bürger wie auch der Tiere zu leisten. Diesen Auftrag werde ich weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen.» Die Tierschützer vermag das nicht zu beruhigen: Sie kündigen eine Abwahlkampagne gegen Schönholzer an.