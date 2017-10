Der Prozess gegen den Schweizer Spion Daniel M. (54) in Frankfurt könnte bereits heute Donnerstag abgeschlossen werden. Der Schweizer hat vor Gericht ein Geständnis abgelegt.

Er habe vom Nachrichtendienst des Bundes (NDB) umgerechnet 28'000 Euro für seine Tätigkeiten erhalten, sagte Daniel M.. Zudem nannte er die Namen seiner Auftraggeber in der Schweiz.

Der Beschuldigte liess erklären, er habe nicht mit krimineller Energie gehandelt. Seine Motivation seien «Patriotismus, Abenteuerlust, Gewinnstreben und Empörung» gewesen. Als früherer Polizist habe er lediglich strafbares Verhalten aufklären wollen. Er bereue nun, die Situation falsch eingeschätzt zu haben.

Kommen Details zum Maulwurf ans Licht?

Wenn sich die Bundesanwaltschaft, das Oberlandesgericht und die Verteidigung in einem Deal einigen, könnte Daniel M. zu einer bedingten Strafe verurteilt werden – und bereits am gleichen Tag freikommen. Das letzte Wort haben die Richter.

Daniel M. wird vorgeworfen, er habe im Auftrag des Schweizer Nachrichtendienstes einen Maulwurf in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung eingeschleust. Dieser sollte ausspionieren, was die Deutschen tun, um an Schweizer Bank-CDs zu gelangen.

Mit Spannung wird erwartet, ob der Angeklagte heute bei der Anhörung auch Angaben zu diesem geheimnisvollen Maulwurf machen wird. (dam/noo/SDA)