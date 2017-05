Spionageaffäre: Berlin beruft Schweizer Botschafterin wegen Spionageaffäre ein

Die Schweizer Botschafterin in Berlin ist am Dienstagnachmittag vom deutschen Aussenministerium einberufen worden. Die deutsche Regierung verlangt Aufklärung in der Spionageaffäre um einen in Frankfurt verhafteten Schweizer.

vor 45 Minuten , Aktualisiert vor 38 Minuten 2 Reax

