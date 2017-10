Spucken kostet 100 Franken, Urinieren sogar 200: Lausanne führt happige Grüsel-Bussen ein

Geht es um die Sauberkeit in der Stadt, kennt Lausanne kein Pardon mehr. Grüseln, die sich in der Öffentlichkeit nicht zu benehmen wissen, geht es künftig an den Kragen.

Zehn Vergehen ziehen ab Dezember neuerdings hohe Ordnungsbussen nach sich. Sechs davon betreffen den öffentlichen Raum. Wer beispielsweise in der Stadt draussen uriniert und erwischt wird, muss satte 200 Franken abdrücken.

Hunde auf dem Friedhof sind ein No-Go

Auch wer auf den Boden spuckt, wird zur Kasse gebeten. 100 Franken sieht der Bussenkatalog dafür vor. Und für liegengelassenen Hundekot werden in Lausanne bald 150 Franken fällig.

Auch für weggeworfene Abfälle müssen 150 Franken berappt werden. Andere Vergehen betreffen ganz bestimmte Orte. Wer zum Beispiel in Begleitung eines Hundes einen Friedhof betritt, muss 70 Franken Busse bezahlen.

Die neuen Regeln treten per November in Kraft. Ab Dezember werden sie dann konsequent von den Behörden angewendet. (cat/SDA)