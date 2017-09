SRF wollte Selbstmord mit Zug zeigen - Bahn fürchtet Nachahmer: SBB entschärfen Schweizer «Tatort»

Riesenwirbel um den neuen Luzerner «Tatort»: Kommenden Sonntag zeigen SRF, ARD und ORF die wohl brisanteste Folge seit Jahren: Ein Mann springt vor einen Fernbus und wird unter den Rädern zerquetscht. Ist es Suizid? Ist es Mord? Der Buschauffeur erleidet jedenfalls höllische Qualen.

Das Heikle daran: Der Fahrer ist ein Ex-Lokführer, der diesen Horror schon zweimal erlebt hat und entsprechend traumatisiert ist. Seine Therapie wird sorgfältig erzählt, trotzdem liegen die Nerven blank. Die SBB haben Angst vor Nachahmungsfällen und befürchten, dass ihre Präventiv-Massnahmen gegen Schienensuizide torpediert werden. Im Schnitt ereignet sich auf ihrem Netz jeden zweiten Tag ein sogenannter Personenunfall.

Das Drehbuch ist wenig realistisch

In den letzten Tagen gab es hektischen Aktionismus hinter den Kulissen. Unter anderem wollten die SBB verhindern, dass der umstrittene «Tatort» im Vorfeld in den Medien diskutiert wird. Dabei findet es SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher (53) «mutig und förderlich», wenn SRF das Tabu-Thema aufgreift: «Wenn ein Lokführer oder ein Buschauffeur an einem Unfall mit einer schwerverletzten oder tödlich verunfallten Person beteiligt ist, ist er menschlich tief betroffen und meistens geschockt.»

Laut Graf-Litscher, die beruflich für die Eisenbahner-Gewerkschafterin SEV arbeitet, ist nicht in allen Fällen klar, ob sich ein Verunglückter Suizid begehen wollte oder ob es sich um eine verhängnisvolle Unachtsamkeit oder eine unüberlegte Mutprobe handle. Sie betont aber, dass im Alltag vor allem Lokführer mit Suiziden konfrontiert seien: «Die 'Tatort'-Geschichte mit dem Busfahrer wirkt daher wie ein Konstrukt.»

SBB bestätigen frühe Kontaktnahme mit Autoren

Mehrere von BLICK kontaktierte Fachleute finden es tatsächlich auffällig, dass ein Buschauffeur im Zentrum steht. «In Deutschland beispielsweise ist kein einziger solcher Fall bekannt», hält ein Sprecher eines Fernbus-Unternehmens fest. Haben die SBB Druck auf eine Änderung des Skripts ausgeübt? Verlangten sie, dass die Drehbuchautoren aus dem Lokführer einen Buschauffeur machten?

SBB-Mediensprecher Christian Ginsig (45) bestätigt: «Die SBB hat den Autoren bereits in einer sehr frühen Phase dazu geraten, dieses Thema nicht aufzugreifen. Für die SBB ist Suizidprävention und äusserste Zurückhaltung zum Thema ein wichtiges Anliegen.» Die SRF-Medienstelle hält fest, dass es «Kontakte mit den SBB gab» und dass diese «schwierig» waren.

Trotz Entschärfung bleibt die Frage: Darf man solche Szenen zeigen? «Nein, es ist verantwortungslos, Suizide in einem Krimi zu verweben. Den Zuschauern werden hier gleich zwei Methoden vorgelegt – auf der Schiene und der Strasse», sagt Jörg Weisshaupt (60), Vorstandsmitglied von Ipsilon, der Initiative zur Prävention von Suiziden.

Suizid-Experten halten Film für gefährlich

Für Erich Seifritz, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Uni Zürich, steht fest: «Darstellungen von Suizidsituationen bergen eine grosse Gefahr für Nachahmertaten. Man nennt dies den sogenannten Werther-Effekt» (siehe Box). Er rät daher dringend, für Berichte und Filme Fachleute beizuziehen.

Das hat SRF getan – und das sieht man dem Film an. Lilian Räber, Leiterin Fernsehfilm SRF, sagt: «Wir haben über einen möglichen Nachahmungseffekt diskutiert und nehmen die Verantwortung ernst. So wie wir die Geschichte erzählen, scheint uns die Gefahr gering, jemanden zu animieren. Aber diese Frage kann man sich bei Gewaltdarstellungen immer stellen.»

Trotz des laufenden Hickhacks mit den SBB will man keine Eingriffe am fertigen Film vornehmen. «Im 'Tatort' werden immer wieder b rennende Themen aufgegriffen. Das liegt in der Natur der Reihe. Wir halten die Bilder für vertretbar.»

Der Werther-Effekt Der Werther-Effekt bezeichnet den Zusammenhang zwischen Suiziden in den Medien und einer daraus folgenden Erhöhung der Suizidrate. Nach der Veröffentlichung von Johann Wolfgang von Goethes Roman «Die Leiden des jungen Werther» 1774 ahmten viele junge Männer den Titelhelden nach und erschossen sich mit einer Pistole. Sie taten dies oft in dessen Kleidung: blauer Frack, gelbe Weste und braune Stulpenstiefel.