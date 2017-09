«Ständig in Furcht vor anonymen Testessern»: Spitzenkoch gibt wegen Druck Sterne zurück

Der Schock war gross: Starkoch Benoît Violier setzte seinem Leben 2016 in Crissier ein Ende. Der Druck war zu gross. Sein Restaurant trug drei Michelin-Sterne. Wenige Wochen vor seinem Tod war es als bestes Restaurant der Welt ausgezeichnet worden.

So weit will es Sébastien Bras aus dem südfranzösischen Laguiole nicht kommen lassen: Ihm ist die Last zu gross, welche die drei Michelin-Sterne mit sich bringen. Er will die Auszeichnung abgeben. Bras sagte, er wolle exzellentes Essen zubereiten können, ohne ständig in Furcht vor Michelins anonymen Testessern leben zu müssen.

Gesuch wird geprüft

Das Gesuch wird aber nicht automatisch umgesetzt. «Der Guide ist nicht für Köche gemacht, sondern für Kunden», hiess es bei Michelin. Man werde die Anfrage prüfen. Eine «Rückgabe» der höchsten Michelin-Auszeichnung ist ausgesprochen selten und sorgt deshalb stets für Debatten. (neo)