Star-Chirurg Walter Weder über Artas schwierige Lungentransplantation: «Das Mädchen war bei der OP in einem sehr kritischen Zustand»

Es war knapp: Am Freitag bekam das Baselbieter Mädchen Arta Shabani (16) endlich eine neue Lunge. Die zehnmonatige Wartezeit hatte nun endlich ein Ende (BLICK berichtete). Arta kann wieder tief durchatmen. «Bei der Operation war sie in einem sehr kritischen Zustand. Wir mussten Arta an der Herz-Lungen-Maschine operieren», erklärte Professor Walter Weder – weltweit eine Koryphäe auf dem Gebiet der Thoraxchirurgie. Sieben Stunden dauerte die Operation im Zürcher Universitätsspital, die Weder mit seinem Kollegen Ilhan Inci, ebenfalls einem erfahrenen Chirurgen, durchführte. Arta habe sich trotz allem auf die Transplantation gefreut. «Sie war optimistisch, dass es gut geht. Die Familie hatte grössere Bedenken», so Weder.

«Die Lungenfunktion war sofort hervorragend»

Die Transplantation verlief dann aber ohne Komplikationen. «Die Lungenfunktion war sofort hervorragend, sodass wir sie schon nach einem Tag von der Beatmungsmaschine nehmen konnten», hält Chirurg Weder fest. «Wir sind sehr zufrieden, denn das sind die besten Voraussetzungen für einen unkomplizierten Verlauf.»

Das Mädchen, das mit der Erbkrankheit Cystische Fibrose zur Welt gekommen war, hielt sein Bangen bis zuletzt auf Instagram fest. Zuletzt war jeder Atemzug eine Qual für Arta. Über 30'000 Follower hoffen mit ihr, dass alles noch gut kommt. «Es ist ein unglaubliches Gefühl», schrieb sie jetzt. Und postet auch ein kleines Video, das sie wieder strahlend zeigt.

Neue Probleme könnten auf Arta zukommen

Laut Franz Immer, dem Chef von Swisstransplant, sind für Arta jetzt aber nicht alle Probleme vorbei. «Die nächsten Wochen werden nicht einfach für sie», sagt er. Die Medikamente, die sie künftig benötigt, müssten richtig eingestellt werden. Die grösste Gefahr ist die Abstossung des fremden Organs. Um diese zu vermeiden, wird das Immunsystem dauerhaft unterdrückt. Sie muss deshalb lebenslang viele Medikamente einnehmen. Durch die Unterdrückung des Immunsystems erhöht sich aber die Gefahr von Infektionskrankheiten. Aber Arta wird auf ihrem Weg von einem erfahrenen Team begleitet.

Schnelle Transplantation nicht wegen Artas Bekanntheit

Franz Immer widerspricht bösartigen Gerüchten, dass die junge Frau wegen ihrer Popularität plötzlich sehr schnell operiert werden konnte. «Das ist falsch. Aufgrund der deutlichen Verschlechterung ihres Zustands wurde sie in Rücksprache mit Experten aus Lausanne, wo ebenfalls Lungen transplantiert werden, dringlich gelistet. Dies bedeutet, dass die nächste verfügbare Lunge, die auf sie passt, ihr zugeteilt wurde», hält Immer fest. «Wir sind sehr glücklich und wünschen ihr für die Zukunft viel Kraft», so Immer.