Startschuss für die Stellen-Suche 2018: Schon 43’940 freie Lehrstellen online

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. So lautet das Sprichwort. Was die Laufbahn nach der Schule angeht, so ist das Rennen jedenfalls jetzt eröffnet: Auf Berufsberatung.ch sind die offenen Lehrstellen für 2018 publiziert.

Aktuell sind über 43’940 Lehrstellen online – und laufend kommen weitere dazu, schreibt die offizielle Informationsplattform der Kantone für alle Fragen rund um Beruf, Ausbildung und Arbeitswelt.

Dort finden potenzielle Lehrlinge auch Muster-Bewerbungen, Videos und Bildmaterial. Ein Such-Abo hilft Jugendlichen zusätzlich bei ihrer Suche: Per E-Mail werden sie auf neue Lehrstellen in ihrem Wunschberuf aufmerksam gemacht, heisst es in einer Mitteilung. So bleibe keine spannende Lehrstelle unentdeckt.