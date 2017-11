Stopps in Armenvierteln sorgen für Ärger: Widerstand gegen Coca-Cola-Weihnachts-Truck

Eine kilometerlange Lastwagen-Karawane wie in der berühmten TV-Werbung ist es zwar nicht, die Coca-Cola in der Vorweihnachtszeit in Grossbritannien jeweils losschickt. Doch immerhin im ganzen Land verteilt ist der knallrote Truck unterwegs, um schon vor dem grossen Fest Geschenke in Form von Getränkeflaschen zu verteilen.

Was im Fernsehen die Gesichter strahlen lässt, sorgt in der Realität hingegen für rote Köpfe – zumindest bei einem Teil der Bevölkerung. Behörden und Initiativen forderten Coca-Cola nämlich auf, bei der Werbetour keine zuckerhaltigen Getränken an Kinder und Jugendliche zu verteilen.

Kritik kam am Diabetes-Tag

Die englische Gesundheitsbehörde Public Health England rief lokale Behörden auf, darüber nachzudenken, ob solche Werbekampagnen vereinbar seien mit dem Ziel, «besorgniserregende Häufungen von Fettleibigkeit und Karies bei Kindern» zu verringern.

Besonders kritikwürdig befand die Behörde, dass der Coca-Cola-Truck angeblich in «einigen der ärmsten Gebieten» einen Stopp einlegen will. «Der Zusammenhang zwischen krankhaftem Übergewicht bei Kindern und sozialer Benachteiligung ist gut belegt», hiess es in einer Mitteilung von Public Health England zum Diabetes-Tag Mitte November.

Wasser statt Cola

Eine von Starkoch Jamie Oliver und der Organisation «Sustain» ins Leben gerufene Initiative mit dem Namen «Sugar Smart» forderte Coca-Cola auf, bei der Tour, die an 42 Stationen Halt macht, Wasser statt zuckerhaltigen Getränken auszuschenken. Ein entsprechender Protestbrief wurde der Initiative zufolge von Behördenvertretern und Gemeinderatsmitgliedern aus 28 Kommunen unterzeichnet.

Coca-Cola in Grossbritannien verteidigte die Werbeveranstaltung. In einer Mitteilung des Unternehmens hiess es, die Truck-Tour treffe auf «positive Rückmeldung» von vielen Menschen. Die Route werde unter anderem anhand von Zuschriften aus der Bevölkerung festgelegt. (cat/SDA)