Stories speichern und Fotos «regramen»: Diese neuen Funktionen testet Instagram im Geheimen

Die von Facebook aufgekaufte Social-Media-App Instagram will ihren Nutzern mehr Funktionen bieten. Das berichtet das Portal «The Next Web». Demnach testet Instagram gerade bei Teilen der Nutzerschaft mehrere neue Features.

Etwa das «Regramen». Bisher kann man auf Instagram Beiträge liken, verschicken oder kommentieren. Künftig soll man sie «regramen» können. Das funktioniert wie auf der Plattform Twitter, wo man eine Kurznachricht eines anderen Nutzers weitertwittern kann («retweet»).

Bisher musste man dafür andere Apps wie «Repost» verwenden. Jetzt könnte Instagram ein eigenen Button einführen, wie «The Next Web» berichtet.

«Stories» über Monate speichern

Zudem kann man in der Beta-Version der neuen Instagram-App für Android GIF-Dateien suchen.

Ein Feature, nach dem sich wohl viele Instagram-Nutzer sehnen, ist ein Archiv für die Stories. Die hatte Instagram bei Snapchat abgekupfert – samt dem Problem, dass sie nach kurzer Zeit wieder verschwinden.

Vor Kurzem hat Instagram schon die 24-Stunden-Grenze aufgehoben, während derer Bilder und Videos gemacht worden sein mussten, um in eine Story eingefügt werden zu können. Nun geht Instagram offenbar noch einen Schritt weiter.

«Enge Freunde» auswählen

Bald aber könnte es laut dem Bericht von «The Next Web» ein Archiv eingeführt werden, das es ermöglicht, die Stories für Monate und vielleicht sogar Jahre abzuspeichern.

Ebenfalls steht Instagram kurz davor, Freunde zu hierarchisieren. Künftig wird man wohl «enge Freunde» auswählen können. Man kann dann seine Bilder, wenn man möchte, eben nur mit diesem ausgewählten Kreis teilen.

Bilder von Freunden verändern

Weitere Features sind in der Testphase. Instagram-Nutzer sollten sich aber noch nicht zu früh freuen. Wird eine Funktion getestet, heisst das nicht automatisch, dass sie auch wirklich auf den Markt kommt.

Was sicher ist: das «Remixen» kommt. Bekommt man ein Bild von einem Freund geschickt, kann man ein neues Bild aufnehmen und darüberlegen, wie mehrere Tech-Plattformen berichten.