Nach 45 Jahren zeigt Renate Langer, ehemalige deutsche Schauspielerin und Fotomodell, den Regisseur Roman Polanski an. Langer wirft Polanski vor, sie 1972 in einem Chalet in Gstaad BE vergewaltigt zu haben. Sie war damals 15 Jahre alt, Polanski 39. Die St. Galler Staatsanwaltschaft bestätigte am Mittwoch, dass eine entsprechende Anzeige eingegangen sei.

Verjährungsfrist endet nach zehn Jahren

Die Zürcher Strafrechtsexpertin Vera Delnon sagt, dass diese Anzeige höchstens eine symbolische Bedeutung habe. Denn für die Vergewaltigung eines Kindes bis zum 16. Lebensjahr galt 1972 eine maximale Verjährungsfrist von zehn Jahren, wie Delnon sagt. «Diese Verjährungsfrist hätte um höchstens fünf Jahre verlängert werden können, wenn innert dieser zehn Jahre ein Verfahren in Angriff genommen worden wäre», so die Strafrechtsexpertin.

Es drohen kaum Konsequenzen für Polanski

Womöglich könnte ein Irrtum Grund für Langers Anzeige sein. Denn tatsächlich sind gewisse Straftaten sexueller Art seit 2013 in der Schweiz unverjährbar. Bloss: «Die Bestimmung gilt nur für Opfer unter zwölf Jahren und auch dies in einem Fall wie hier nicht rückwirkend», sagt Delnon. Für Polanski, für den die Unschuldsvermutung gilt, bedeutet dies: Konsequenzen wird die neuste Anzeige gegen ihn in der Schweiz kaum haben.