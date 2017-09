Streetfood-Festival Zürich wegen Buss- und Bettag geschlossen: Besucher stehen vor verschlossenen Toren

Seit dem 7. September findet an der Hardturmstrasse in Zürich das Streetfood-Festivals statt – dauern sollte es bis zum 24. September. Gäste aus der Schweiz und aus dem nahen Ausland sind auch an diesem Sonntag angereist, um kulinarische Streetfood-Köstlichkeiten zu geniessen.

Sie mussten aber mit knurrendem Magen wieder umkehren. Grund: Heute ist das Festival geschlossen, dies wegen des Buss- und Bettages. Darüber informiert haben die Organisatoren des Festivals jedoch nicht – im Gegenteil. Laut Homepage müsste das Festival seit 11 Uhr in Gang sein.

«Für diese Verwirrung entschuldigen wir uns»

Erst wer vor den Toren des Festivals steht, wird dann dank eines daran befestigten Fresszettels darüber unterrichtet, dass das Festival nicht stattfindet. «Sowas geht doch nicht, ich hab heute extra noch auf der Website nachgeschaut, ob das Festival auch wirklich stattfindet und habe mich dann auf den Weg gemacht», sagt ein verärgerter Besucher.

Organisiert wird das Streetfood-Festival von der Montagsmarkt GmbH. Gegenüber BLICK räumt Mitorganisatorin Vania Kukleta ein, dass bei der Homepage des Festivals missverständliche Angaben zu den Öffnungszeiten publiziert wurden. «Für diese Verwirrung entschuldigen wir uns», sagt sie. Mittlerweile wurde die Homepage des Festivals aktualisiert. Zu spät für die extra angereisten Besucher. (fix/fr)