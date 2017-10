Strichli-Umfrage auf Dreck-Zug: So geht direkte Demokratie bei den SBB

Der Zug hatte einen langen Tag hinter sich – und schon etwas Staub angesetzt. Das brachte einen Spassvogel auf die Idee, die Pendler zu einer Umfrage aufzurufen.

Mit seinem Finger schrieb er auf die verschmutzte Zugoberfläche: «Bin ich dreckig? Deine Meinung ist uns wichtig.» Dazu die Möglichkeit, ein Votum abzugeben.

Der Schweizer Reddit-User Hoselade hat die Umfrage am Mittwochabend um 22 Uhr auf dem Regio-Express zwischen Bern und Olten SO fotografiert und später auf der Plattform Reddit hochgeladen. Mit dem Kommentar: «Direkte Demokratie in Aktion.» Seither kursiert das Bild auf verschiedenen sozialen Medien. Den Urheber der Umfrage kennt er nicht.

Das Urteil der Passagiere ist eindeutig: Beim Zeitpunkt des Fotos stimmten zwölf für Ja. Ein Twitter-User veröffentlichte später eine aktualisierte Version: Dort tauchen zwar drei Nein-Voten auf – doch weit über 20 Pendler urteilten: dreckig. Der Tweet wurde mittlerweile wieder entfernt.

Die SBB nimmts mit Humor: «Wie es den schweizerischen Gepflogenheiten entspricht, gilt es auch in diesem Fall, ein demokratisch gefälltes Verdikt zu akzeptieren», sagt Sprecher Oli Dischoe auf Anfrage. Er versichert aber: Der gezeigte Zug werde, wie auch alle anderen, regelmässig gereinigt. (rey)