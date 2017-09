Stromausfall in Luzerner Druckerei: «Blick am Abend» in Luzern, Zug & Basel mit leichter Verspätung

Ein kompletter Stromausfall in Luzern wirbelte heute unseren Zeitplan durcheinander.

17.21 Uhr , Aktualisiert 17.23 Uhr 8 Reax

