Süsser Raubzug: Diebe erbeuten 20 Tonnen Nutella und Überraschungseier

Diese Diebe sind so richtig süss unterwegs. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag haben Diebe im hessischen Neustadt (D) einen Sattelanhänger mit 20 Tonnen Schokolade gestohlen – darunter Nutella und Überraschungseier. Laut Angaben der Polizei beträgt der Wert der süssen Ladung zwischen 50'000 und 70'000 Euro, berichtet die «Welt».

Waren die Diebe wirklich dermassen auf Zuckerentzug und hatten es tatsächlich auf die Schoggi abgesehen? Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

30 Tonnen Fruchtsaft gestohlen

Ein ähnlicher Diebstahl ereignete sich ebenso am Samstag in Mecklenburg-Vorpommern. In Wittenburg verschwand ein Anhänger mit 30 Tonnen Fruchtsaft im Wert von 70'000 Euro.

Der abgestellte Anhänger wurde von den Fruchtsaft-Dieben an eine eigene Zugmaschine gekoppelt, wie die Polizei in Ludwigslust berichtete. Beim Schokoladen-Diebstahl gingen die Täter genau gleich vor und entwendeten den auf der Strasse abgestellten Kühlanhänger. (na)