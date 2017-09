Süsses für saure Pendler: SBB verteilen Gratis-Guetsli

Den einen sind die zehn Minuten Verspätung auf dem Weg zur Arbeit egal, die anderen bringt es jeden Morgen vor dem Chef in Erklärungsnotstand: Zwischen den Bahnhöfen Zürich-Altstetten und Urdorf ZH finden im Moment Bauarbeiten statt. Zwar bloss in der Nacht – doch oft sind die ersten paar Züge des anbrechenden Tages dennoch betroffen.

Die SBB entschuldigen sich auf süsse Weise für die Umstände: In aller Herrgottsfrühe verteilten Angestellte am Montag Kambly-Guetsli an die Pendler.

«Die Geduld der Pendler zwischen Urdorf und Zürich-Altstetten war in jüngster Zeit mehrmals strapaziert», schreibt ein SBB-Sprecher auf Anfrage. «Da ist klar eine Entschuldigung der SBB und ein Dankeschön für die Geduld der Pendlerinnen und Pendler angebracht.»

Heute Morgen habe man darum an den Einstieg-Bahnhöfen der Pendler rund 7000 Guetsli-Packungen verteilt. (kst)