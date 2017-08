Suzanna Zefi (35) will zwei Tiere des Pferde-Quälers Ulrich K. (49) aufnehmen: «Ich will nicht, dass sie zum Schlachter kommen»

Die Pferde in der Militärkaserne Sand bei Schönbühl BE wiehern aufgeregt. Von Rekruten werden sie geputzt, gestriegelt und ausgemessen. Zwei Experten sind dabei, den Verkaufswert der 93 Tiere nach Gewicht, Grösse und Schlachtpreis einzuschätzen. Am Donnerstag kommen die eingestellten Pferde des Tierquälers Ulrich K.* unter den Hammer: Ab 9 Uhr dürfen Interessenten die Tiere begutachten und ein Angebot unterbreiten.

Jeder darf ein Angebot unterbreiten

Suzanna Zefi (35) mochte nicht so lange warten. Die Tierfreundin will sich heute schon einen Eindruck von den Pferden verschaffen. «Ich würde gerne zwei Tiere aufnehmen. Bei mir werden sie es schön haben», sagt die Projektassistentin aus Rüschlikon ZH.

Sie hat sich bereits die Nummern der Pferde notiert, an denen sie interessiert ist. Mit dem Wallach mit der Nummer 87 hat sie sich bereits angefreundet: «Mir hat das Herz wehgetan, als ich erfuhr, wie schlecht die Pferde behandelt wurden», sagt sie. Zefi ist skeptisch, dass in Zukunft alle Tiere ein schönes Zuhause erhalten: «Dass hier auch eventuell Metzger Tiere kaufen wollen, finde ich nicht gut. Die Pferde sollen doch jetzt nicht auf der Schlachtbank landen!» Auch sollen die Tiere keine Vernachlässigungen oder Missbrauch mehr erfahren müssen. Der Kanton Thurgau bekräftigt jedoch, die Abnehmer würden geprüft.

Anfang August deckte BLICK auf, dass auf dem Hof von Ulrich K. in Hefenhofen TG in den letzten Monaten mehrere Pferde verendet waren. Weitere Tiere waren abgemagert und befanden sich in schlechtem Zustand. Ulrich K. wurde vergangene Woche von der Polizei in Gewahrsam genommen.

*Name der Redaktion bekannt