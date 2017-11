Szenen wie aus dem TV-Krimi in Bellach SO: Polizisten stoppen Flucht-Auto mit gezogenen Waffen

BLICK-Leser T.* sass gerade in seinem Büro, als sich vor seinem Fenster in Bellach SO filmreife Szenen abspielten. «Ein Polizeiauto verfolgte ein Fahrzeug, als plötzlich ein anderer Polizeiwagen von der Gegenfahrbahn kam und dem Fahrer so den Weg versperren konnte.» Vier Beamte seien dann mit gezogenen Waffen aus den Polizeiautos gestürmt und hätten die zwei Männer im Mercedes aufgefordert auszusteigen.

Einsatz im Rahmen der Einbruchprävention

Zum Einsatz am Mittwochnachmittag kam es im Rahmen der Einbruchprävention, wie Polizeisprecherin Astrid Bucher BLICK sagte. Offenbar wollten die Verdächtigen flüchten! Bucher: «Weil das polizeiliche Haltezeichen missachtet wurde, mussten weitere Mittel aufgeboten werden.»

Die Beamten hätten den Männern laut T.* Handschellen angelegt und mit ihnen zusammen rund 15 Minuten auf den Gefangenentransport gewartet.

Ob es sich bei den Männern um Einbrecher handelt, ist noch nicht bekannt. Die beiden wurden zur Kontrolle auf den Polizeiposten gebracht. (man)