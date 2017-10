Täter erschossen: Zwei Tote bei Messer-Attacke an Bahnhof Marseille

Panik am Bahnhof Saint-Charles in Marseille: Ein Mann hat heute um kurz vor 14 Uhr auf Passanten eingestochen und dabei zwei Menschen getötet. Der Attentäter wurde von Soldaten erschossen.

Die Polizei sprach am Nachmittag von einer «laufenden Operation» und rief die Bevölkerung dazu auf, das Bahnhofareal zu meiden.

Die für alle Terrorfälle in Frankreich zuständige Pariser Staatsanwaltschaft zog den Fall an sich. Ermittelt werde wegen Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben und versuchten Mordes an Amtspersonen, teilte sie mit. Unbestätigten Berichten zufolge soll der Angreifer «Allahu akhbar» («Gott ist gross») geschrien haben, als er auf die Passanten losging. Bei den Opfern soll es sich laut dem französischen TV-Sender «BFM TV» um zwei Frauen handeln. Der einen Frau habe er die Kehle durchgeschnitten, die andere erstochen.

Der französische Innenminister Gérard Collomb hat via Twitter mitgeteilt, sich «umgehend» nach Marseille zu begeben.

Weiterer Messerangriff in Kanada

Auch in Kanada ist es gestern Abend zu einem Messer-Angriff mit wohl terroristischem Hinterrgrund gekommen. In Edmonton, der Hauptstadt der Provinz Alberta, riss ein Mann mit einem Auto eine Absperrung vor einem Fussballstadion nieder und fuhr einen Polizisten an. Anschliessend sei er ausgestiegen und habe mehrmals auf den am Boden liegenden Beamten eingestochen, teilte die Polizei mit. Dann sei er geflohen.

Wenige Stunden später fuhr der Verdächtige mit einem Lieferwagen in zwei Gruppen von Fussgängern, nachdem er vor einer Verkehrskontrolle geflohen war. Vier Menschen wurden verletzt. Die Polizei konnte den Verdächtigen anschliessend festnehmen. In seinem Auto habe man eine Flagge der Terrormiliz Islamischer Staat gefunden, teilten die Behörden mit. (lha/SDA)