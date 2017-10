Täter verlässt Filiale in Oberdiessbach BE ohne Beute: Bankräuber blitzt am Schalter ab

Täter verlässt Filiale in Oberdiessbach BE ohne BeuteBankräuber blitzt am Schalter ab

Ein maskierter Mann wollte in einer Bank in Oberdiessbach BE Geld erbeuten. Doch die Angestellten weigerten sich. Er suchte das Weite und wird nun von der Polizei gesucht.

15.16 Uhr , Aktualisiert 15.43 Uhr 0 Reax

teilen teilen teilen