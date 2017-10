Tattoo-Katze von Instagram-Star sorgt für Shitstorm – auch Schweizer Tätowierer hatten schon Anfragen: «Das ist reine Tierquälerei»

Der ukrainische Instagram-Star Elena Ivanickaya hielt es für eine gute Idee, ihre ägyptische Nackt-Katze an der Brust tätowieren zu lassen. Stolz stellte sie anschliessend die schockierenden Katzen-Bilder online.

Die Quittung: Eine Flut von wütenden Kommentaren ihrer Instagram-Fans. Es sei Tierquälerei, eine wehrlose, arme Katze zu tätowieren und dafür zu betäuben. «Es wäre besser, Elena tätowiert ihre Stirn mit ‹Idiot›», schreibt einer laut «Daily Mail».

Doch Ivanickaya ist bei weitem nicht die Einzige, die ihr Haustier tätowieren lässt. Im Internet zirkulieren viele schockierende Bilder von tätowierten Hunden und Katzen. Das Phänomen ist vor allem in Asien und Russland verbreitet. So sind in China und Vietnam tätowierte Fische ein beliebtes Geschenk.

Kunde wollte Mops tätowieren

«Bei solchen Ideen gerät etwas eindeutig aus dem Ruder», sagt der Tätowierer Theo Bühler aus Ruswil LU zu BLICK. Auch er hatte bereits eine Anfrage: Ein Kunde wollte seinem Mops ein Tattoo auf den Rücken stechen lassen. Bühler hat ihn verjagt: «Bei mir sind solche Kunden an der falschen Adresse.»

Gleich würde Tätowierer Fredy Letsch aus Wetzikon ZH reagieren. «Ich würde den Kunden sofort rausschmeissen.» Nie im Leben würde er ein Tier tätowieren. «Das ist das Dümmste, das es gibt und reine Tierquälerei.»

Letsch wurde aber zum Glück noch nie mit einer solchen Anfrage konfrontiert. Er glaubt aber an eine hohe Dunkelziffer. «Ich kann mir vorstellen, dass es unseriöse Tätowierer gibt, die in Garagen heimlich Tiere stechen.»