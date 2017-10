Stunden nach der brutalen Beil-Attacke in Flums SG ist noch immer unklar, wieso der 17-jährige Teenager lettischer Staatsangehörigkeit am Sonntagabend mehrere Personen angegriffen hat. Angefangen haben die Minuten des Schreckens am Postplatz mitten im Dorf.

Der Jugendliche attackierte dort mehrere Personen mit einem Beil. Blutlachen zeigten noch Stunden nach der Tat, wie brutal der Teenager vorging. BLICK-Informationen zufolge hat ein Ehepaar versucht, Schlimmeres zu verhindern.

Ehepaar wurde vom Angreifer verletzt

Die beiden kamen gerade aus den Ferien zurück und wollten spät abends noch einen Brief abschicken. Noch aus dem Auto heraus mussten sie zusehen, wie der Täter auch eine Frau mit Kinderwagen angreifen wollte.

BLICK traf den Sohn des Ehepaars am Sonntagabend. Völlig schockiert und aufgelöst erzählt er: «Sie gingen dazwischen und wollten ihn stoppen – wurden jedoch dabei verletzt.» Minuten zuvor musste er im Internet auf Videos eben diesen Moment ansehen: Es zeigt von weitem, wie eine Frau schreit und der Lette mit dem Auto davon rast.

Ein Kollege des Sohnes tröstet ihn: «Er darf stolz auf seine Eltern sein! Sie haben Zivilcourage bewiesen, auch wenn sie ihn nicht stoppen konnten.» Er sei froh, dass es noch Menschen gebe, die den Mut haben, einzugreifen.

Tatmotiv unklar

Was trieb den erst 17-jährigen Angreifer dazu, wahllos Passanten anzugreifen? Die Kantonspolizei wusste das am Sonntagabend selbst nicht. Ermittler waren in der Nacht auf den Montag gleich an mehreren Orten tätig. Unter anderem wurde kurz nach Mitternacht die Wohnung des jungen Letten gestürmt.

Unklar ist, ob es neue Erkenntnisse gab: Die Kantonspolizei kündigte an, am Montag um 10 Uhr an einer Pressekonferenz zu informieren.

