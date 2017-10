Der in Deutschland unter Anschlagsverdacht festgenommene junge Syrer wollte offenbar den hochexplosiven Sprengstoff TATP herstellen. Entsprechende Chemikalien wurden bei der Durchsuchung der Wohnung des Syrers gefunden.

Dies sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, am Dienstag in Karlsruhe. Der 19-Jährige habe sich elektronische Bauteile und Chemikalien beschafft - darunter über einen Internetversandhändler Schwefelsäure- und Wasserstoffperoxid enthaltende Oxidatorlösungen.

Bauteile für Fernzünder gefunden

Beide Chemikalien sind neben Aceton Bestandteile des hochexplosiven Sprengstoffs TATP. Dieser sollte offenbar als Initialsprengstoff für eine grössere Sprengladung dienen. Es seien auch Bauteile für eine Fernzündung gefunden worden. Nach Einschätzung von Experten erlauben die bisherigen Erkenntnisse Rückschlüsse auf einen «Sprengsatz mit hoher Wirkladung».

Der Syrer war am frühen Morgen durch Spezialkräfte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes in Schwerin festgenommen worden. Er ist nach Angaben der Bundesanwaltschaft «dringend verdächtig», einen «islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet zu haben».

Kontakt zu «Soldat des Kalifats»

Der Syrer habe über das Internet Kontakt zu einer Person gehabt, die sich selbst als «Soldat des Kalifats», also als Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), bezeichnete.

«Wir wissen aber nicht, wer diese Person ist, und wir wissen nicht, ob er ihn (den Festgenommenen) in seinen Plänen bestärkt hat», sagte Köhler. Es gebe keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass weitere Personen an der Anschlagsvorbereitung beteiligt waren.

Unklar welches Anschlagsziel Verhafteter im Visier hatte

Deshalb werde gegen den Syrer zunächst nicht wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt, sondern wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, sagte Köhler. «Ob der Beschuldigte bereits ein konkretes Ziel für seinen Sprengstoffanschlag ins Auge gefasst hatte, ist derzeit noch unklar.»

Aufgrund von Erkenntnissen des Bundesverfassungsschutzes und des Bundeskriminalamts (BKA) seien im Oktober 2017 Ermittlungen gegen A. aufgenommen worden. Ein mobiles Einsatzkommando des BKA habe den Beschuldigten «rund um die Uhr im Blick gehabt», sagte Köhler.

Ob der Festgenommene noch am Dienstag oder erst am Mittwoch dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werde, stand am Nachmittag noch nicht fest. (SDA)