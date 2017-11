Tesla-Chef wirbt mit LKW-Revolution: Doch was Musk heute vorstellt, rollt schon längst auf Schweizer Strassen

Elon Musk (46), Chef des Tesla-Konzerns, will ein neues Geschäftsfeld erschliessen: Heute Nacht um 5 Uhr Schweizer Zeit (20 Uhr in Kalifornien) stellt er einen Elektro-LKW vor. «Er wird euch umhauen und in eine andere Dimension befördern», blufft Musk im Vorfeld auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Egal, was kommt: Tesla ist auf dem Gebiet zumindest kein Pionier. Denn die Nidwaldner Firma E-Force One ist den Amis schon ein paar Schritte voraus. Das Unternehmen aus Beckenried NW liefert seit 2013 Elektro-LKW aus und ist dabei nach eigenen Angaben weltweit führend.

Illustre Kundschaft

Bisher sind erst 18 Trucks mit 18 Tonnen Gewicht auf Schweizer Strassen unterwegs. Kunden sind unter anderen Coop, Feldschlösschen und Lidl Schweiz.

Und genau heute Donnerstag weiht die Firma an der Branchenmesse Transport CH in Bern ihre jüngste Innovation ein: einen 44-Tönner. Er wird in den nächsten Tagen vom Bäckereien-Zulieferer Pistor in Betrieb genommen.

Auf Nachfrage von BLICK sagt die Firma, es sei reiner Zufall, dass der Präsentationstermin genau auf den gleichen Tag falle wie Elon Musks Enthüllung.

Knackpunkt Reichweite

Maximal 300 Kilometer können die neuen Trucks von E-Force One zurücklegen. Das reicht knapp, um einmal zwischen Winterthur ZH und Bern hin- und herzufahren. Sie seien vor allem für den Transport innerhalb der Stadt gedacht, so die «Luzerner Zeitung».

Was der Tesla-Truck draufhaben wird, ist noch nicht definitiv bekannt. Laut Magazin «Forbes» soll er aber eine höhere Reichweite haben als die Nidwaldner LKW.

Wie er aussieht, weiss noch kaum jemand: Bisher verschickte Musk bloss ein paar kryptische Tweets. Die angehängten Fotos zeigten bloss Silhouetten der neuen Trucks. (kst)