Sie ist im Anzug, die Grippe, die Hunderttausende tagelang mit Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen ausser Gefecht setzt. Medien schreiben von der «schlimmsten Grippewelle seit Jahrzehnten». Darob kann Daniel Koch (62) nur den Kopf schütteln. Er ist Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).

«Solche Voraussagen sind rein spekulativ. Das Einzige, was klar ist: Die Grippe kommt so sicher wie der Winter.» Die Intensität könne man aber nicht voraussagen. Sie hängt von vielen Faktoren wie dem Wetter, der Aggressivität der Viren oder der Immunitätslage der Bevölkerung ab. «Auch wann sie ihren Höhepunkt erreicht, kann man jetzt noch nicht sagen.»

1500 Grippetote pro Jahr

Mit einer zünftigen Grippe ist nicht zu spassen. Laut Krankenkassendachverband Santésuisse werden wegen Grippe jährlich zwischen 1000 und 5000 Patienten ins Spital eingewiesen. 1500 vor allem ältere Menschen sterben – Jahr für Jahr. Zum Vergleich: 2016 kamen im Strassenverkehr 216 Menschen ums Leben.

Die Grippe verursacht viel Leid und geht ins Geld. Eine Studie des BAG rechnet mit jährlichen Gesundheitskosten von 100 Millionen Franken. Dazu kommen volkswirtschaftliche Kosten durch Arbeitsausfälle von 200 Millionen Franken.

SBB zahlen 30 Franken

Kein Wunder, haben Firmen ein Interesse daran, dass möglichst viele ihrer Angestellten gegen Grippe geimpft sind. Die SBB zahlen jedem, der sich freiwillig impfen lässt, 30 Franken an die Kosten. Post-Angestellte können sich am Hauptsitz in Bern kostenlos impfen lassen. Wer zum Arzt geht, bekommt von der Post 30 Franken zurückerstattet. «Letztes Jahr haben sich 1100 Angestellte impfen lassen», sagt ein Sprecher.

So lässt Sie die Grippe kalt Gut geschützt vor einer Grippe sind Sie mit einer Impfung. Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) bleiben Sie dann mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 60 bis 80 Prozent gesund. Besonders gut wirke die Impfung bei Jungen, sagt Daniel Koch (62), Leiter «Übertragbare Krankheiten» beim BAG. Bei Älteren und chronisch Kranken sei der Impfschutz tiefer. Neben einer Spritze können simple Verhaltensregeln das Risiko einer Ansteckung mindern. Ratsam ist es, sich regelmässig und gründlich die Hände zu waschen. Denn die Grippe-Erreger werden erst durch Husten und Niesen in Umlauf gebracht. Und dann über den direkten Hautkontakt übertragen, etwa beim Händeschütteln. Fasst man sich danach ins Gesicht, können sich die Viren über die Schleimhäute einnisten. Wichtig: gesunde Ernährung, genügend Schlaf und regelmässiges Lüften. In geheizten Räumen und an klimatisierten Arbeitsplätzen fühlen sich Viren besonders wohl. Bastian Heiniger

Coop-Angestellte bekommen einen 10-Franken-Gutschein, wenn sie sich piksen lassen. Zudem erhalten sie in den Vitality-Apotheken des Grossverteilers Rabatt auf ein homöopathisches Anti-Grippe-Mittel.

Bei der Migros entscheiden die einzelnen Genossenschaften und ihre Tochterfirmen selber, ob sie eine Impfung durchführen. «Die Bereitschaft der Mitarbeitenden, sich impfen zu lassen, ist aber eher tief», heisst es.

Das gilt nicht nur für Migros-Angestellte, sondern ganz allgemein: Schweizweit lassen sich nur 18 Prozent impfen, heisst es bei Santésuisse.

«Noch ist es nicht zu spät»

«Wir begrüssen es, dass Firmen aktiv werden in Sachen Grippeimpfung», sagt BAG-Leiter Koch. «Noch ist es nicht zu spät, um sich impfen zu lassen. Wichtig ist auch, dass sich Junge impfen lassen, sie sprechen gut auf die Impfung an und schützen so Risikopatienten in ihrem Umfeld vor einer Ansteckung.»

Welches Virus unsere Schleimhäute angreifen wird, ist laut Experten noch unklar. «Es ist möglich, dass das Virus, das derzeit in Australien grassiert, zu uns kommt. Genauso gut kann aber auch ein ganz anderes Virus auftreten», sagt Koch.