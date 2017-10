Tierisches Spektakel in Zermatt: Schafe stürmen Drogerie

Ein ungewöhnliches Schauspiel bot sich am Freitagnachmittag Einheimischen und Touristen auf dem Bahnhofplatz in Zermatt. Eine Herde Schwarznasenschafe rennt zielstrebig über den Platz in den Drogeriemarkt Müller. Ein Video des Vorfalls wurde innert kurzer Zeit zum Hit auf sozialen Medien.

«Ich bin ziemlich erschrocken», sagt Filialleiterin Daniela Volken zu BLICK. Um 14.30 Uhr seien ungefähr zehn Schafe in den Laden gestürmt und hätten eine Unordnung hinterlassen. «Das eine oder andere Produkt ist zu Boden gefallen», sagt Volken. Bleibende Schäden habe es jedoch keine Gegeben. Der Spuk sei dann ziemlich schnell wieder vorbei gewesen. «Die Schafe sind einmal zügig durch den Laden marschiert, dann waren sie auch schon wieder weg.»

Wie ist es dazu gekommen? Die Herde hat einen kleinen Umweg eingelegt, als sie von der Weide in ihr Winterquartier übersiedeln sollte. Ganz offensichtlich wollten sich die Schafe für den Winter noch mit den richtigen Hygieneprodukten eindecken. (rey)