Trotz saftiger Gewinne: Die Börse straft UBS ab – und feiert Credit Suisse

Die UBS und die Credit Suisse haben keinen Grund zum Jammern. Die zwei grössten Banken der Schweiz haben im ersten Halbjahr 2017 schöne Gewinne verbucht.

Die UBS hat 2,4 Milliarden Reingewinn gemacht. Ein Plus von 40 Prozent im Vorjahresvergleich. «In Anbetracht der Marktbedingungen haben wir ein sehr gutes Ergebnis erzielt und ein starkes erstes Halbjahr abgeliefert», sagt UBS-Chef Sergio Ermotti (57). Der Ertrag stieg von 14,2 Milliarden Franken in der Vorjahresperiode auf 14,8 Milliarden Franken.

Für die Zahlen gibts Lob: «Die UBS hat die Prognosen der Analysten übertroffen», heisst es bei der Raiffeisenbank.

CS mit 900 Millionen Gewinn

Auch die Credit Suisse steht besser da. Während die Nummer zwei vor einem Jahr einen Verlust von 132 Millionen Franken hinnehmen musste, gibt es nun einen Gewinn von 899 Millionen Franken. «Wir machen gute Fortschritte im Hinblick auf unsere wichtigsten Ziele», sagt CS-Chef Tidjane Thiam (54). Gestiegen ist auch der Ertrag: Er kletterte um 9 Prozent auf 10,7 Milliarden Franken. Die Erwartungen der Finanzgemeinde wurden damit erfüllt.

Verkehrte Welt dann an der Börse. Die CS wurde für das «erfüllt» reichlich belohnt. Das Wertpapier war um 9.45 Uhr 2,3 Prozent im Plus. Musterschülerin UBS hingegen wurde für das «übertroffen» abgestraft: Die Aktie war zur gleichen Zeit 2,9 Prozent im Minus.

Was das Bild trübt: Weltweit hat die Credit Suisse in den letzten zwölf Monaten 940 Stellen abgebaut, davon 670 in der Schweiz. Auch die UBS hat Jobs gestrichen. Innert Jahresfrist sank der Personalbestand weltweit um 620 Stellen. (bam)