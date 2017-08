Trotz Schnäppchen-Preis: Keiner will Trumps Villa kaufen

Die französische Insel Saint-Martin in der Karibik weckt traumhafte Vorstellungen. So soll das auch das Luxusanwesen mit dem verführerischen Namen «Château de Palmier». Die Villa steht zum Verkauf für 28 Millionen Dollar und gehört niemandem Geringerem als dem US-Präsidenten Donald Trump. Kaufen will die Luxus-Immobilie aber keiner.

Im Mai kam der Palast bei dem Immobillienportal von Sotheby’s International Realty auf den Markt. Mittlerweile verzeichnet die Immobilie jedoch einen gewaltigen Wertverlust, wie Lesley Reed, die zuständige Immobilienmaklerin, bestätigte. So galt sie einst als teuerste Villa der Insel, heute aber liegt sie gleich auf mit anderen Häusern.

Gebäude ist «hässlich» und «geschmacklos»

Das 48'000 Quadratmeter grosse Grundstück wartet mit riesigem Pool, Fitnessraum, Tennisplatz, eigener Bar im Freien und Privatstrand auf. Dazu kommen 11 Zimmer und ganze 12 Badezimmer.

Das Problem allerdings: Das Haus sieht einfach nur fürchterlich aus. Als «hässlich» und «geschmacklos», bezeichnete der US-Architekt Doug Staker Trumps Einrichtungen und seine Gebäude. Das Magazin «Politico» nannte Trumps Geschmack gar «Diktatoren-Chic».

Als Donald Trump das Anwesen kaufte, lag der anfängliche Verkaufspreis noch bei 19,7 Millionen Dollar. Wie viel der jetzige Präsident letztendlich tatsächlich auf den Tisch legte, wurde jedoch nie öffentlich, berichtet die «Washington Post». (nbb)