Über eine halbe Million Unfälle pro Jahr: Obwaldner sind Schweizer Tütsch-Meister

Sommer – das ist nicht nur die Zeit der Ferien, der Open Airs und Grillpartys, sondern auch der Unfälle. Sei es beim Werkeln im Garten, beim Fussballspielen oder Bräteln: Fast eine halbe Million Unfälle passieren in der Schweiz jährlich im Durchschnitt in der Freizeit. Das zeigen neue Zahlen der Suva.

Unfall-Meister sind die Obwaldner. 68 Unfälle pro 1000 Einwohner und Jahr – mehr schafft kein Kanton. Auf Rang 2 der Unfall-Statistik landen die Bündner, dicht gefolgt von den Nidwaldnern. Am Ende der Rangliste finden sich gleichauf das Tessin und Genf. Hier kommt es gerade einmal zu 48 Unfällen pro 1000 Bewohnern.

Die Statistik der Suva umfasst dabei die Freizeitunfälle aller obligatorisch unfallversicherten Erwerbstätigen in der Schweiz, nicht berücksichtigt sind Unfälle von Kindern, Studenten oder Pensionierten.

Achtung beim Fussball

Die meisten Verletzungen – über einen Drittel – ziehen sich die Schweizer beim Sport zu. Auch hier belegen die Obwaldner, Nidwaldner und Bündner die vordersten Ränge. Die Basel-Städter hingegen scheinen besser aufzupassen – oder weniger sportlich zu sein: Sie erleiden halb so viele Sportunfälle wie die Spitzenreiter aus der Inner- und Ostschweiz. Die meisten Unfälle geschehen beim Fussball.

Die Welschen landen am häufigsten wegen Prügeleien im Spital. Bei Raufereien und ausgearteten Streitereien verletzen sich Jurassier, Genfer und Waadtländer am meisten. Solothurner, Schwyzer und Tessiner hingegen müssen bei gewalttätige Auseinandersetzungen nur halb so oft zum Arzt. Insgesamt machen Rauf-Unfälle aber nur rund zwei Prozent aller Freizeitunfälle aus.

Auf dem Arbeitsweg verunfallen Genfer am häufigsten

Doppelt so viele Unfälle geschehen auf dem Arbeitsweg. Er scheint besonders in Genf viele Tücken zu haben: Auf dem Weg zur Arbeitsstelle verunfallen die Einwohner des Kleinkantons fast doppelt so oft wie die Tessiner. Ebenfalls gefährlich sind die Luzerner und Basel-Städter unterwegs.

Ein Unfall-Risiko bergen zudem Volksfeste. In Ausserrhoden werden schweizweit am meisten Unfälle an Volksfesten und Versammlungen im Verhältnis zur Anzahl Einwohner gezählt: über viermal mehr als in Basel-Stadt.

Kein Sport, keine Feste und kein Home-Office: Wer jetzt zum Schluss kommt, zu Hause bleiben sei am sichersten, der täuscht sich. Unfälle im und ums Haus belegen den zweiten Platz der Statistik. «Die meisten Unfälle sind Stolperunfälle», erklärt Suva-Sprecher Serkan Isik. Auch Unfälle bei Haushaltsarbeiten sind häufig, wobei auch da kantonale Unterschiede bestehen. Beim Nageleinschlagen, Herd anfassen oder durchs Haus stolpern verletzt sich jeder 54. Jurassier, während in Appenzell Innerrhoden nur jeder 80. wegen Unfällen im Haus ins Spital muss.

Noch nicht zahlenmüde? Morgen nimmt BLICK die Sportunfälle näher unter die Lupe und verrät unter anderem, in welchem Kanton die Joggingtour am häufigsten im Spital endet.