Überflutete Keller, verschüttete Strassen: So heftig traf der Regen die Ostschweiz

Heftige Regenfälle haben die Ostschweiz in der Nacht auf heute auf Trab gehalten. Allein im Kanton St. Gallen sei die Feuerwehr in der Nacht zu über 270 Einsätzen ausgerückt, teilte die Kantonspolizei heute Morgen mit. Bis gegen Mittag waren es bereits über 570 Einsätze. Verletzt wurde nach jetzigem Erkenntnisstand der Polizei niemand.

Besonders schlimm traf es das Rheintal, speziell die Stadt Altstätten. Die Feuerwehr pumpte zahlreiche Keller aus, zudem stand sie wegen mehrerer verschütteter Strassen im Einsatz. So sind die Strassen nach Trogen und Gais wegen Erdrutschen gesperrt, eine Strasse wird durch einen umgestürztes Schuppen blockiert. Das Gebäude gehöre dem Bauamt Altstätten, sagt Ralph Dietsche vom Regionalen Führungsstab Oberes Rheintal. Der Schopf wurde als Lager genutzt.

In St. Margrethen stand am Morgen das Einkaufszentrum Rheinpark teilweise unter Wasser. Der Parkplatz sowie mehrere Geschäfte im Untergeschoss seien überflutet, berichtete ein Leserreporter. Die Autobahneinfahrt St.Margrethen in Richtung Sargans musste gesperrt werden.

Altstätten war vorbereitet

Dank der Massnahmen, die man nach dem heftigen Unwetter 2014 getroffen habe, hätten grössere Schäden abgewendet werden können, sagt Dietsche. So waren unter anderem Kameras und Sensoren am Dorfbach installiert worden. Auch Hochwasser-Schutzwände waren gebaut und ein Alarmsystem für die Bevölkerung installiert worden.

Dietsche geht davon aus, dass nach der Nacht auf heute das Schlimmste vorüber ist. Nach wie vor regne es intensiv, berichtete er am Morgen. Jetzt beobachte man die Lage genau. Wegen Hochwassergefahr unter Beobachtung stehen laut Kantonspolizei insbesondere der Binnenkanal im Rheintal und der Linthkanal in Schänis.

Personal aufgestockt

Um die Unmengen an Anrufen zu bewältigen, hat die Leitzentrale der Kantonspolizei St. Gallen das Personal stark aufgestockt. Die Feuerwehren seien je nach Region teilweise im Dauereinsatz gestanden, schreibt die Behörde. Weil so viel zu tun ist, komme es zu Verzögerungen.

Seit Donnerstag hat eine Kaltfront die Schweiz fest im Griff. Nebst der Ostschweiz ist auch das Tessin besonders stark betroffen. Dort fielen allein zwischen Donnerstag und Freitag über 200 Liter pro Quadratmeter. Im Rheintal waren es im selben Zeitraum knapp 90 Liter. (lha)