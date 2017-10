Um 19 Uhr fällt die Entscheidung in Buchs AG: Kriegt Funda Yilmaz heute den Roten Pass?

Funda Yilmaz (25) will Schweizerin werden – und darf es vielleicht, aber erst im zweiten Anlauf. Heute, um 19 Uhr, findet die Sitzung des Einwohnerrats in Buchs AG statt. Im Anschluss daran wird bekannt, ob Yilmaz den Schweizer Pass erhält. BLICK ist live dabei.

Der Anwalt der jungen Türkin, Markus Leimbacher, sagt zu BLICK: «Ich hoffe, dass es gut kommt und dass Frau Yilmaz heute eingebürgert wird, ich habe ein gutes Gefühl. Denn der Gemeinderat steht hinter der Einbürgerung. Er hat das Geschäft schliesslich nochmals dem Einwohnerrat vorgelegt.»

Bestand Staatskundetest ohne Fehler

Im Juli hatte der Einwohnerrat der Aargauer Gemeinde ihr die Einbürgerung verweigert, mit der Begründung, sie sei zu wenig integriert. Und das, obwohl Yilmaz in einem Staatskundetest sämtliche Fragen richtig beantwortet hatte, in der Schweiz zur Welt kam, einwandfrei Schweizerdeutsch spricht und bald einen Schweizer heiratet. Der Entscheid machte nicht nur in der Schweiz, sondern sogar weltweit Schlagzeilen!

Danach hatte Yilmaz beim Regierungsrat Rekurs eingelegt – erfolgreich. Im Vorfeld der Sitzung hat sich der Gemeinderat von Buchs AG einstimmig für die Einbürgerung ausgesprochen. Einzige Unbekannte ist die Einbürgerungskommission: Sie wurde in den Entscheid nicht einbezogen.