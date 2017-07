Flüchtig: Mann schiesst vor der Forum-Bar in Zürich

Wegen eines Knalls unbekannten Ursprungs im Zürcher Kreis 4 kurz vor Mitternacht ist Samstagnacht die Polizei gerufen worden. Das teilt die Stadtpolizei am Sonntag mit. Ein Unbekannter hat vor der Forum-Bar an der Ecke Badener-/Langstrasse geschossen.

«Er hatte eine Pistole»

Offenbar war es zuvor zu einem gewalttätigen Streit zwischen mehreren Personen gekommen. BLICK hat mit einem Augenzeugen geredet. «Ich weiss nicht, weshalb es dazu gekommen ist. Es war ein einzelner Mann, der mit einer Gruppe gestritten hat.» Der Mann habe einer Person aus der Gruppe die Faust ins Gesicht geschlagen. Daraufhin sei er mit Gläsern beworfen worden.

«Plötzlich hat der Mann in den Boden geschossen. Er hatte eine Pistole. Es brach Panik aus. Die Leute schrien und rannten weg», sagt der Leserreporter weiter.

Der Schütze flüchtete zu Fuss via Badenerstrasse in die Langstrasse. Laut Mitteilung der Polizei ist es offen, ob er sich am Streit beteiligt hatte.

«Älterer Mann mit Glatze und grauem Bart»

Die Polizei sucht nach einem 170 Zentimeter grossen und hellhäutigen Mann im Alter von 50 bis 60 Jahren. Er habe zum Tatzeitpunkt ein dunkles Gilet, ein helles T-Shirt, eine Jeanshose und eine Umhängetasche getragen. «Es ist ein älterer Mann mit Glatze und grauem Bart», sagt der Augenzeuge.

Wegen des Polizeieinsatzes konnten auf der Badenerstrasse vorübergehend keine Trams fahren. Ermittlungen zu dem Vorfall sind im Gang. (SDA/noo)